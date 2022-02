Alvo de críticas, projeto que prevê plantio agrícola no Pantanal tem tramitação suspensa e ALMT pede análise da Embrapa

“Tem alguns problemas, como o processo de licenciamento e uma série de coisas (…) e ainda não sabemos quem apresentou o projeto, só sei que foi das lideranças partidárias”, concluiu.

Apresentação do projeto

O projeto de lei em questão foi apresentado no mês passado por por deputados da Assembleia. A proposta visava liberar o licenciamento para atividades que não precisam de Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental na região, mediante compensação dentro da propriedade ou em outra área, e desde que haja ganho ambiental.

No documento, os deputados justificavam que o estado precisaria desmistificar setores da economia, com o objetivo de que sejam vistos com a devida importância nas suas áreas de atuação, independente da natureza de suas atividades.