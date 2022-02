Alterado, homem espanca o pai com pedaço de madeira em Rondonópolis

Do: MidiaNews

Família relatou que o suspeito usa remédios controlados; o pai ficou com lesões no braço

Um homem de identidade não revelada denunciou o próprio filho na noite desta terça-feira (1º), após ser espancado com um pedaço de madeira em Rondonópolis (a 212 km de Cuiabá).

Segundo informações da Polícia Militar do Município, a mãe foi quem acionou os agentes depois que presenciou a cena de agressão.

Aos militares, o pai contou que o filho faz uso de remédios controlados e na noite de ontem saiu para beber. Tempos depois voltou para casa alterado.

Foi durante um desentendimento que ele pegou o pedaço de madeira e começou a dar golpes no pai. A vítima foi encontrada com lesões no braço esquerdo.

Assim que chegaram ao endereço, no Residencial Margarida, os policiais encontraram o suspeito ainda alterado e precisaram algemá-lo para levá-lo até a delegacia.

O homem foi preso e um boletim de ocorrência foi registrado. Ele foi autuado por lesão corporal.