Adolescente de 13 anos é encontrado morto em poça d’água após ser espancado

Do: Olhar Direto

Marcelo Augusto Fidelis Portugal, adolescente de 13 anos de idade, foi espancado até a morte neste domingo (20), em Ipiranga do Norte (455 km de Cuiabá). O suspeito pelo crime foi preso e confessou ter atingido o menino com golpes de garrafa de uísque. Além disso, ele também afogou a vítima em uma poça d’água.

De acordo com a Polícia Civil, a Polícia Militar foi informada durante a manhã deste domingo (20) sobre a localização do corpo do adolescente. No local, os agentes encontraram a vítima caída na poça, já morta. Os militares isolaram o local.

Ainda conforme a corporação, o adolescente apresentava muitas lesões, possivelmente provocadas por pauladas e pedradas. O suspeito pelo crime, porém, foi preso pela Polícia Militar e confessou ter participado do crime.

Aos agentes, ele disse que agrediu Marcelo com uma garrafa de uísque. Em seguida, ele ainda o afogou na poça de água onde ele foi encontrado. O suspeito foi preso e encaminhado para a Delegacia de Sorriso, onde deve responder por homicídio.