Acusado de tráfico internacional, ex-morador de MT é preso e provoca queda de ministro no Paraguai

Do: Olhar Direto

O ministro do Interior do Paraguai, Arnaldo Giuzzio, foi destituído, nesta terça-feira (22), após a publicação de fotos ao lado de Marcus Vinicius Espindola Marques Pádua, ex-morador de Cocalinho. O suspeito foi preso no dia 15 de fevereiro acusado de tráfico internacional de drogas e vínculo com a máfia italiana.

A Secretaria Nacional Antidrogas (Senad) do Paraguai confirmou, ao O Globo, que Marcus era um dos homens mais procurados no Brasil por lavagem de dinheiro e tráfico de drogas. O órgão também afirmou que o ex-morador de Mato-Grosso fazia parte de uma rede internacional especializada em exportar drogas para a Europa, com o apoio da máfia italiana.

A prisão do brasileiro, por sua vez, fez com que o presidente do Paraguai, Mário Abdo Benítez, destituísse Arnaldo. O anúncio foi feito pelo chefe de Gabinete Civil da Presidência da República paraguaia, Hernán Huttemann.

“Venho comunicar que o presidente da República tomou a decisão de trocar o ministro do Interior. Essa decisão se sustenta na profunda convicção de salvaguardar a legitimidade do Ministério do Interior”, disse Huttemann na ocasião.

Após a destituição, o ministro paraguaio confirmou que recebeu a visita de Marcos na Agrupação Especializada do Paraguai, no ano passado. Nas redes sociais, ele se defendeu dizendo que o motivo do contato foi porque o brasileiro estava oferecendo uma proposta de serviços de blindagem.

Segundo Arnaldos, Marcus representava a empresa Black Eagle. Ele ainda disse que em dezembro de 2021, durante uma viagem familiar, seu veículo teria quebrado e, por isso, ele encontrou o brasileiro para alugar um veículo de sua empresa. Ele declarou que tudo ocorreu sem que ele tivesse conhecimento do envolvimento de Marcos em uma organização criminosa.

Segundo o site Araguaia Notícia, Marcus morou em Cocalinho, onde passou a infância e juventude. Ele estudou na Escola Estadual Getúlios Vargas e depois disso deixou a cidade para estudar medicina. Ainda conforme o portal, o brasileiro visitava os familiares do município com frequência.