Acidente envolvendo 4 veículos deixa carreta tombada em pista

Do: MidiaNews

Rota do Oeste e bombeiros socorrem vítimas no local, que foram encaminhadas ao hospital

Um acidente envolvendo dois carros, um utilitário e uma carreta, foi registrado na manhã desta quinta-feira (17), na BR-163, em Sorriso (398 km de Cuiabá). A carga da carreta ficou tombada e a pista foi interditada.

De acordo com a Rota do Oeste, os socorristas foram acionados por volta das 7h, no km 749, sentido Lucas do Rio Verde. Ainda não há informações do que causou o acidente.

Os veículos envolvidos são um Fiat Toro, um GM Ônix, uma VW Parati e uma carreta Volvo. Com o impacto, um dos vagões do veículo de carga tombou sobre a pista.

Socorristas da Rota do Oeste e do Corpo de Bombeiros foram ao no realizar o atendimento às vítimas. Alguns foram encaminhadas para o hospital.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também esteve no local para acompanhar a situação.