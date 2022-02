1ª reunião 2022 do Prodecam debate propostas para o desenvolvimento de Campo Verde

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

O Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico de Campo Verde (Prodecam) realizou nesta quinta-feira (27) a primeira reunião de 2022 para debater investimentos para o município como, por exemplo, (aqui eu cito as pautas debatidas).

O prefeito Alexandre Lopes, presidente do Conselho, destacou a importância de fazer com que as ações realizadas em Campo Verde sejam evidenciadas.

Também foram debatidas as propostas feitas por empresas que pretendem ampliar as instalações em Campo Verde, além de projetos socioculturais para a população.

Participaram da reunião o prefeito Alexandre Lopes de Oliveira, o secretário de Desenvolvimento Econômico, Henrique Cesar de Arruda Soares, Dionaldo Silva de Almeida, Julio Cesar Barbosa Fedel, Francisco Silvio Pereira Cruz, Marcos Vínicios Maciel dos Santos, Gustavo Pinheiro Berto, Thaila Kauani Maccari, Julio Cezar Bauken, Raquel Malvina Schenkel Fancelli e a secretária de Fazenda, Arlete Fassicolo.