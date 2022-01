Vídeo mostra saga de carros entrando na água ao deixar balsa

Do: MidiaNews

As imagens foram publicadas na quarta (12) e o prognóstico aponta chuvas para todo o dia

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra veículos passando por dentro das águas do Rio das Mortes para descer de uma balsa em Água Boa (a 631 quilômetros de Cuiabá).

As imagens foram publicadas na quarta-feira (12) na página do instagram Destinos Turísticos de MT. Nelas, uma pessoa mostra a saga dos veículos forçados a entrar no rio para chegar à terra firme.

“Ó a situação do rio aí, o cara tem que passar dentro da água. O rio subiu demais!”, diz o homem que narra a situação.

Na lateral do rio há outros veículos estacionados, possivelmente aguardando a balsa para atravessar do outro lado da margem.

O Rio das Mortes está localizado na região leste do Estado, com sua nascente na serra São Lourenço, Campo Verde (MT). Ele deságua no rio Araguaia, em São Félix do Araguaia (MT) e, ao todo, atravessa 21 municípios.

O nível de água nos próximos dias.

Segundo o prognóstico do site de meteorologia Clima Tempo, a previsão para os próximos dias em Água Boa é de muita chuva, dando uma trégua apenas no final de semana.

Para esta quinta-feira (13) está previsto chuva durante todo o dia, podendo chegar a 17 milímetros de água. A temperatura gira em torno de 22 e 27°C.

É esperado que o volume de água diminua na sexta-feira (14) – no máximo 15 milímetros – com chuvas somente na parte da tarde e da noite.

Veja: