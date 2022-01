Vídeo mostra colisão de motocicleta e carreta que matou fotógrafo

Do: MidiaNews

O veículo de carga chega a passar por cima da vítima; o acidente ocorreu neste domingo (23)

Uma câmera de segurança flagrou o acidente que tirou a vida do fotógrafo Reginaldo da Silva, conhecido como Jack Paparazzo, no domingo (23), na Rodovia dos Imigrantes, em Várzea Grande.

Na imagem, é possível ver que o fotógrafo aguarda no cruzamento para poder atravessar a estrada com sua motocicleta. No entanto, Jack avança na rodovia antes que os veículos tivessem completado a passagem.

Ao atingir o veículo, Jack cai da moto e o veículo de carga chega a passar por cima de parte do corpo dele.

O motorista segue viagem enquanto Jack fica caído no chão. Sua morte foi constatada ainda no local pelas equipes de resgate.

A Polícia Civil investiga o caso e a perícia deve ajudar a identificar as circunstâncias exatas que levaram ao acidente do fotógrafo.

Histórico

Jack morou em Juína por 13 anos e por isso também era conhecido como “Jack Juína”. Ele trabalhava como paparazzo tirando fotos e fazendo a divulgação e promoção de eventos culturais.

Ele usava tornozeleira eletrônica e já havia sido preso por tráfico de drogas. Em 2019, foi preso pela Polícia Civil por comercializar drogas sintéticas em festas de Cuiabá.

Jack se candidatou a deputado federal nas eleições de 2018 pelo Avante. Antes disso já havia disputado o cargo de vereador em 2008 pelo Partido Progressista (PP) e conseguiu apenas 61 votos.

