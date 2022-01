Veículo de Campo Verde é clonado; O Clone foi apreendido pela PRF em Poconé-MT

Com informações do MegaNews CV

O motorista relatou que sempre circulou tranquilamente com o veículo até ser abordado pela PRF

No último sábado (08.01), na BR 070, município de Poconé/MT, foi abordada uma caminhoneta Hillux/SW4, por volta das 18 horas. Após realizada as verificações no veículo, os policiais perceberam que o mesmo apresentava adulteração em diversos sinais identificadores, como por exemplo, no número de chassi. Em consultas aos sistemas da PRF, a equipe conseguiu descobrir a real identidade da caminhoneta, tratando-se de um veículo com registro de furto/roubo.

A Hilux era utilizada como clone de outro veículo que circulava na região de Campo Verde-MT, sendo este também fiscalizado por uma equipe da PRF que constatou sua originalidade.

Diante disso, o condutor, um homem de 34 anos, foi preso por receptação, pois estava na posse de veículo produto de furto/roubo.

A ocorrência foi encaminhada à Polícia Judiciária para o desenrolar dos demais procedimentos legais.