Um ano após início da vacinação, mortes em MT caem 93% em relação ao mesmo período de 2021

Do: Olhar Direto

Nesta terça-feira (18), a campanha de imunização contra a Covid-19 completou um ano em Mato Grosso. A técnica de enfermagem do Hospital Metropolitano, Luiza Batista de Almeida Silva, 43 anos, foi a primeira vacinada em território mato-grossense e, desde então, 2,1 milhão de pessoas já foram imunizadas com duas doses ou a dose única.

Para compreender o impacto da vacinação na curva epidemiológica, o Olhar Direto elaborou um gráfico com o número de casos positivos e óbitos pelo novo coronavírus em Mato Grosso nos primeiros 18 dias de 2021, quando a imunização teve início, e 2022, após a campanha ter atingido 365 dias.

Conforme dados da Secretaria de Estado de Saúde (Ses-MT), nos primeiros 18 dias de 2021 Mato Grosso registrou 486 mortes e 27.261 casos positivos de Sars-Cov-2. Durante o mesmo período deste ano, por sua vez, foram registrados 34 óbitos e 18.846 diagnósticos positivos. Ou seja, o número de falecimentos teve uma queda de 93% e os casos de Covid-19 uma diminuição de 30%.

O decréscimo da curva epidemiológica coincide, por sua vez, com a escalada da cobertura vacinal no estado. De acordo com o Localiza Sus, 2.567.619 pessoas receberam a primeira dose de um dos imunizantes até esta terça-feira (18), o que também equivale a 72,8% da população. Em relação a segunda dose, ou dose única, o número de vacinados é de 2.164.104. O número representa 61,37 % dos habitantes.