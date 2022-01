Três deputados federais de MT gastam quase R$ 100 mil de auxílio moradia com aluguel em 2021

O salário atual de um deputado federal é de R$ 33.763,00, segundo dados da Câmara dos Deputados. Esse valor mensal sofre influência do comparecimento dos parlamentares às sessões do plenário, como, por exemplo, se um deles tiver uma ausência não justificada acaba tendo o salário descontado.

Neste ano, o valor da verba de gabinete dos parlamentares mato-grossenses, somente em janeiro, varia de R$ 40 a R$ 50 mil. Do número de pessoal trabalhando nos gabinetes, vai de 12 a 27 pessoas. Veja abaixo o gráfico com valores totais deste tipo de verba no ano passado.

Atualmente, a Câmara dos Deputados está em recesso parlamentar, que iniciou dia 23 de dezembro do ano passado e segue até dia 1º de fevereiro.

Contudo, até a primeira semana de março, depois do Carnaval, a Casa Legislativa volta a operar através do sistema remoto, conforme anunciado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL).

A medida foi tomada devido ao aumento de casos de Covid-19, impulsionados pela variante ômicron, e pela epidemia de gripe de H3N2.

Atividade parlamentar

Em 2021, houve 25 sessões a mais em plenário do que a registrada em 2020, ano que começou a pandemia de Covid-19. Ao todo, foram 165 sessões no ano passado, com 1.971 reuniões de comissões permanentes e 555 de comissões temporárias. O que também foi maior do que em 2020, com apenas duas reuniões permanentes e 200 temporárias.