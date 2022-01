Suspeito com Covid-19 é preso por perseguir ex-mulher e descumprir medida protetiva

Do: Olhar Direto

Um homem de 27 anos, que não teve sua identidade divulgada, foi preso na manhã de segunda-feira (10), no município de São Félix do Araguaia (a 1.158 km de Cuiabá), após descumprir uma medida protetiva contra ele. O suspeito estaria perseguindo sua ex-companheira no trabalho dela. A polícia também apurou que ele está infectado com Covid-19.

De acordo com informações da Polícia Civil, a prisão ocorreu por volta das 10h30 de segunda-feira (10), após uma denúncia. O suspeito foi autuado por descumprir de medida protetiva e infringir determinação de Poder Público, destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa.

A Polícia Militar foi a primeira acionada para atender a ocorrência. Segundo informações, o ex-companheiro da vítima estaria a perseguindo em seu local de trabalho, além de ter sido testado positivo para Covid-19. A mulher possui medidas protetivas contra o suspeito, que não aceita o fim do relacionamento. A Polícia Civil afirmou que mais detalhes não serão passados por se tratar de situação de violência doméstica, e para não expor a vida íntima da vítima.