SINDICATO RURAL DE CAMPO VERDE CAPACITA 1,5 MIL PESSOAS EM 2021

Com Comunicação do Sindicato Rural de Campo Verde

O Sindicato Rural de Campo Verde está programando cerca de 180 ações educacionais para o primeiro semestre de 2022, pela parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso (Senar-MT). Os cursos estão sujeitos à alteração conforme decretos municipais vigentes. Segundo dados do Sindicato, no último ano foram capacitadas gratuitamente 1.450 pessoas em diversas atividades relacionadas à aprendizagem rural.

A capacitação é um trabalho que contribui tanto com a comunidade local – ao oportunizar capacitação gratuita e possibilidade de inserção no mercado agro – quanto com os produtores rurais do município, que têm facilidade em encontrar mão-de-obra qualificada disponível.

Foram realizados eventos como cursos, treinamentos, palestras e programas. Cursos como operação e manutenção de motosserra, diversos treinamentos na área de segurança do trabalho, cantina rural, primeiros socorros, operação de tratores agrícolas, planejamento e aproveitamento de alimentos, produção de derivados do leite, operação de drone, formação de brigada de incêndio, vacinação contra brucelose, dentre tantos outros.

Um curso inédito em 2021 foi o de Panificação Artesanal, garantia de turma cheia e conteúdo bem aproveitado. Outro destaque foi o curso de Operação de Colheitadeira de Grãos, um dos mais procurados do ano.

Para o presidente do Sindicato Rural de Campo Verde, Alexandre Schenkel, por meio do Senar-MT muitas oportunidades são geradas. “Os cursos e treinamentos são de qualidade inquestionável. Os instrutores, o conteúdo, a programação, tudo é escolhido de maneira muito criteriosa. O Sindicato dedica bastante tempo na realização destes cursos, fazendo a ponte com a comunidade local. Esse é um trabalho que contribui positivamente tanto para quem procura qualificação quanto para quem procura mão-de-obra qualificada”, comenta o presidente.

Outro ponto a destacar em 2021 foi a programação voltada exclusivamente ao público feminino durante o mês de outubro, em virtude do Outubro Rosa. Foram realizadas as palestras “Valorização da mulher no campo” e “Prevenção do Câncer”, além do curso de Operadora de Tratores Agrícolas, em que nove mulheres foram capacitadas.

Uma das alunas foi Daniela F. de Souza, que nunca tinha visto um trator de perto antes do curso. Ela veio de São Paulo para Campo Verde há poucos meses e viu no mercado agro uma oportunidade de crescer. “É uma área muito ampla, com muitas oportunidades. Terminando o curso, minha expectativa é trabalhar como operadora de trator. As aulas foram maravilhosas. A aula prática foi emocionante”, contou.