Servidor da Prefeitura é encontrado morto em barranco ao lado de rodovia

Do: Olhar Direto

Um homem de 58 anos, identificado como Roberto Aparecido Callegari, morreu na manhã desta terça-feira (11) em um acidente de trânsito na zona rural do município de Juína (a 745 km de Cuiabá). A vítima pilotava uma moto e ela e o veículo foram encontrados caídos em um barranco. Roberto era servidor público do município de Novo Horizonte do Norte.

De acordo com informações da Polícia Civil o acidente aconteceu por volta das 9h40 de ontem (11) na Rodovia MT-170, próximo à ponte do Rio Juruena, na zona rural de Juína. A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência e encontrou a vítima e sua moto, uma Honda CG Titan 160, caídos em um barranco.

A vítima caiu do lado direito, no sentido de Juína a Brasnorte. A Polícia Civil esteve no local e ainda apura as circunstâncias do acidente. Roberto foi reintegrado como servidor de Novo Horizonte do Norte em janeiro de 2021, para o cargo de operador de trator de pneus, após ter tirado uma licença de dois anos, período no qual não recebeu remuneração.