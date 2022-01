Secretaria Municipal Integrada de Apoio à Segurança Pública contempla a Policia Militar com um notebook que será usado no atendimento da Patrulha Maria da Penha

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

A Secretaria Municipal Integrada de Apoio à Segurança Pública (Siasp), através da Secretária Viviane Bernadino Ferreira contemplou a Policia Militar com um Notebook que será usado no atendimento da Patrulha Maria da Penha e acompanhamento as vítimas de violência doméstica, através do projeto “Rede de Apoio”, projeto esse desenvolvido pela Secretaria Municipal Integrada de Apoio à Segurança Pública em parceria com a Policia Militar, Policia Civil, Vereadores, Secretaria Municipal de Assistência Social e Secretaria Municipal de Saúde, onde a mulher vítima de violência pode ser encaminhada para atendimento caso necessário. Quando houver medidas protetivas de afastamento elas serão fiscalizadas pela patrulha Maria da Penha da PM.

A Secretaria Municipal Integrada de Apoio à Segurança Pública irá sempre que necessário remunerar o Policial Militar responsável pela patrulha através da jornada voluntária, além de realizar em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, palestras nas escolas como forma de trabalhar a prevenção e a conscientização com os alunos, para que possam estar compartilhando informações.

A Patrulha dispõe de um número de atendimento exclusivo com WhatsApp para informações e denúncias, segue o número: (66) 9606-9190