Rocha atinge pelo menos três lanchas em Capitólio (MG)

Uma estrutura rochosa desabou sobre lanchas com turistas, na região dos cânions de Capitólio, a 293 km de Belo Horizonte, neste sábado (8).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, ao menos três embarcações teriam sido atingidas. As informações iniciais apotavam para, ao menos, 15 feridos.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente teria relação com uma tromba d’água. Ainda não há confirmação de mortes.

Equipes das cidades de Passos e Piumhi e um helicóptero de Varginha estão em deslocamento na região.

OCORRÊNCIA EM CAPITÓLIO

Equipes dos Bombeiros estão em Capitólio, no Sul de Minas, no atendimento a pessoas atingidas por queda de rochas no região dos cânions.

⚠️As imagens são fortes. pic.twitter.com/YWkZz1eWkf

— Rádio BandNews FM BH (@RadioBandNewsBH) January 8, 2022