Quadrilha faz família refém em Cuiabá; filho reage e mata ladrão

Ao todo cinco bandidos participaram da invasão à propriedade; os outros quatro conseguiram fugir

Um assaltante foi morto durante o roubo a uma chácara na tarde desta terça-feira (11) em Cuiabá. Ao perceber que a família era refém, o filho atirou em um dos criminosos e o matou.

Segundo o boletim de ocorrência, ao menos cinco ladrões armados invadiram a propriedade rural e renderam o caseiro e sua família.

Os bandidos então levaram as vítimas para sede da fazenda, onde renderam também a esposa do dono, a nora e os netos. Pouco tempo depois, o proprietário chegou em um carro com o filho.

O pai foi na frente enquanto o filho ficou alguns metros para trás fechando a porteira. Ao chegar na sede, o pai foi rendido pelos criminosos e agredido. Ao mesmo tempo, a família sofria ameaças de morte.

Quando o filho percebeu que o pai havia sido rendido, os bandidos foram na sua direção com a intenção de também capturá-lo. Porém, ele estava armado e atirou.

Um dos bandidos foi atingido e caiu próximo da caminhonete da família. Os outros criminosos fugiram para a mata, levando pertences pessoais das vítimas.

A Polícia Militar foi acionada por volta das 17h30. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também esteve na propriedade rural constatou a morte do homem.

O filho, autor do disparo, deixou o local. O caso ainda é investigado.