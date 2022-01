Prefeitura de Campo Verde reforça orientação para conter o “mosquito da dengue”

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

A Prefeitura de Campo Verde reforça as orientações para combater a proliferação do “mosquito da dengue”, principalmente neste período de chuva. Para se reproduzir, o Aedes Aegypti precisa apenas de um recipiente com água acumulada, por isso é importante manter a área externa da casa limpa e organizada. Objetos como potes, garrafas e brinquedos são um prato cheio o mosquito transmissor de doenças como Zika Vírus, Chikungunya e a Dengue, uma doença perigosa que pode até matar.

Os agentes de combate a endemias estão realizando o trabalho de visita aos bairros para orientar os moradores e remover possíveis focos do mosquito. O que tem chamada a atenção é que em todos os dias são encontradas situações que coloca em risco a saúde pública.

“Nós reforçamos a importância de conter os focos do mosquito, porque todas as vezes nós encontramos objetos com água acumulada e larvas do mosquito tanto das casas, quanto nos terrenos baldios. Isso é um risco muito grande para a população, já que em 48 horas o ciclo da larva se transforma em mosquito”, explica o diretor da Vigilância Epidemiológica, Kaio César Neves Oliveira.

Caso alguma casa sem morador ou terreno baldio esteja com focos do mosquito, a população pode entrar em contato com a Vigilância Epidemiológica pelo telefone (66) 3419-2554.