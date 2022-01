Prefeitura de Campo Verde em parceria com a Cooperativa Sicredi, inauguram as revitalizações de 3 rotatórias

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

Nossa cidade ganha mais qualidade de vida e área de recreação para a população no Paço Municipal.

A Prefeitura de Campo Verde inaugurou as revitalizações, nesta quarta-feira (12), de três rotatórias por meio de uma Parceria Público-Privada (PPP) com o Sicredi, Instituição Financeira Cooperativa que oferece produtos e serviços para empresas e atividades ligadas ao agronegócio. Por meio desta parceria a prefeitura municipal forneceu os maquinários e a mão de obra para a execução do projeto, não havendo nenhum tipo de gasto do dinheiro público.

Para o prefeito Alexandre Lopes, as parcerias entre os setores público e privado são importantes porque ajudam no desenvolvimento da cidade sem a necessidade de investir dinheiro público. “Nós demos um paço importante com esse parceria com a Cooperativa Sicredi. As revitalizações das rotatórias vem colaborar e melhorar significativamente a qualidade de vida das pessoas. É, por isso, que em 2022 queremos fazer outras parcerias para melhorar cada vez mais a vida da população campoverdense”, afirma.

Ao todo, três rotatórias foram revitalizadas: avenida Brasil esquina com a Cooperativa Sicredi, avenida Mato Grosso saída para Chapada dos Guimarães e Paço Municipal onde a população ganhou uma área gramada para a recreação com bebedouros de água potável, bancos e uma jardinagem muito bonita.

De acordo com a arquiteta urbanista da prefeitura e responsável pelo projeto, Ana Cristina Soares de Lima, a revitalização faz parte das ações da atual gestão para que Campo Verde se torna uma cidade estruturada, organizada e com qualidade de vida para à população.

“Além do embelezamento, como, por exemplo, na entrada da cidade que ganha um novo cartão postal, as rotatórias são funcionais e vão ajudar no deslocamento da população de forma agradável. Para que a população tenha sempre qualidade de vida, é necessário construir uma cidade com paisagismo e funcionalidade. As novas rotatórias cumprem essas funções”, explica.