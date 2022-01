Praia do Sueste é interditada após criança ser atacada por tubarão, em Fernando de Noronha

Por Ana Clara Marinho, g1 PE

A Praia do Sueste, em Fernando de Noronha, foi interditada após uma criança de 8 anos ser atacada por um tubarão, na manhã desta sexta-feira (28). A interdição do local, que faz parte do Parque Nacional Marinho, foi realizada pelo Instituto Chico Mendes da Biodiversidade (ICMBio) até que a investigação do caso seja concluída.