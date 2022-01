PMMT fecha depósitos do tráfico, apreende 300 kg de droga e prende mais de mil pessoas em 2022

Grandes apreensões de maconha, pasta base de cocaína, haxixe e cocaína foram realizadas neste início de ano pela PM na Região Metropolitana, no interior e na fronteira

Greyce Lima | PMMT

Nos primeiros 15 dias do mês de janeiro de 2022, a Polícia Militar fechou depositos do tráfico e já apreendeu aproximadamente 300 quilos de entorpecentes em Mato Grosso. Mais de mil pessoas foram conduzidas à Delegacia pelas equipes da PMMT.

As ações de policiamento no combate à criminalidade e principalmente ao tráfico de drogas no Estado já apresentam resultados significativos para a Segurança Pública. Neste início de ano, policiais militares retiraram cerca de 84 armas de fogo de circulação. Grandes apreensões de maconha, pasta base de cocaína, haxixe, cocaína foram realizadas pela PM na Região Metropolitana, no interior e na fronteira. Foram registrados 1,7 mil boletins de ocorrência – 138 destes registros estão relacionados com os crimes de tráfico de entorpecentes. Até o momento, mais de 45 veículos que foram roubados ou furtados foram devolvidos aos seus respectivos proprietários pelas equipes da Polícia Militar no Estado.

O comandante-geral da PMMT, coronel Jonildo José de Assis destaca que neste período em que muitas pessoas aproveitam para viajar de férias os policiais continuam intensificando os patrulhamentos na Capital e no interior. “Estamos nos bairros intensificando o policiamento, realizando rondas comerciais, residências e bancárias, tudo para manter a tranquilidade e garantir à população um ano de muita paz e tranquilidade. Estamos com nossos policiais atentos para retirar pessoas criminosas do convívio social e combater e, principalmente, evitar qualquer ato delituoso”, afirmou o coronel Assis.

Em Várzea Grande, as equipes da Força Tática e do 4º Batalhão do 2º Comando Regional da PM apreenderam mais 243 kg de entorpecentes. Entre as ocorrências, os policiais fecharam um depósito de uma organização criminosa e apreenderam mais de 53 kg de droga no Residencial Paiaguás.A equipe do GAP (Grupo de Apoio), do 2º CR, prendeu ainda uma quadrilha e fechou outro depósito do tráfico na cidade. Nesta última ação, foram apreendidos 140 kg de maconha, no bairro Nova Fronteira.

Em Rondonópolis, os policiais da Força Tática desmantelaram um depósito com droga e explosivos do crime organizado no bairro Pedra Noventa. No local, a PM apreendeu 100 quilos de maconha, haxixe e artefatos como emulsão explosiva, espoletas e cordéis detonante. Na fronteira, a PM está intensificando o policiamento ostensivo por meio de ações integradas com o Grupo Especial de Fronteira ( Gefron). Quatro pessoas foram presas no dia 11 de janeiro, após serem pegas transportando cocaína na região de Comodoro. As “mulas” carregavam 270 kg de cocaína oriunda da Bolívia. Na região de Cáceres, a Força Tática do 6º Comando Regional, em ação integrada do Gefron, prendeu um homem com 67 kg de cocaína. A droga foi localizada escondida no carro do suspeito por três cães farejadores do Canilfron. Neste início de janeiro, as ações da PM resultaram prisão de mais de mil pessoas. Deste total, 387 suspeitos foram presos em flagrante por crimes como tráfico de drogas, porte ou posse ilegal de arma de fogo, roubo, lesão corporal, sequestro e cárcere privado. Mais de 85 suspeitos eram foragidos da Justiça e foram recapturados, inclusive reeducandos foragidos recentemente do Sistema Penitenciário das cidades de Várzea Grande e Água Boa.