PM prende dupla de traficantes e encontra réplica de fuzil em forro de residência

Do: Olhar Direto

Dois homens, de 18 e 30 anos de idade, foram presos pelo crime de tráfico de drogas nesta segunda-feira (24) em Cuiabá e Várzea Grande. O jovem detido na capital estava com uma carga de pasta base que seria entregue na casa do homem na cidade vizinha, onde também foram encontrados mais entorpecentes.

De acordo com a Polícia Militar, a ocorrência foi registrada às 20h30. Na ocasião, os militares realizavam rondas no bairro Pedra 90, em Cuiabá, quando viram um veículo Palio, de cor branca. O suspeito de 18 anos ficou nervoso ao perceber a presença dos agentes.

Durante a abordagem, os militares encontraram um tablete de pasta base dentro do carro. Aos policiais, o suspeito disse que levaria a droga ao segundo suspeito no bairro Nova Fronteira, em Várzea Grande. Ele também disse que havia mais droga desse homem.

No local, os militares encontraram o segundo suspeito. No bolso dele, foram localizadas cinco porções de pasta base. Aos policiais, ele confirmou que aguardava a droga apreendida em Cuiabá, a mando de uma facção criminosa.

No forro da casa do homem, os agentes encontraram um tablete e dois pedaços grandes de pasta base. O quarto do suspeito, por sua vez, também escondia uma réplica de fuzil, uma munição calibre 38, uma porção grande de cocaína e uma porção pequena de maconha.

Vale destacar que ambos os suspeitos possuem extensa ficha criminal, tendo respondido pelos crimes de receptação e tráfico de drogas. Além disso, o de 18 anos tem passagem por formação de quadrilha e roubo. O de 30 anos, por sua vez, já respondeu por furto e homicídio tentado.

Diante dos fatos, os dois suspeitos foram presos e, juntamente com o material ilícito apreendido, foram encaminhados a Delegacia para as providências cabíveis.