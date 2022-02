Os servidores da Prefeitura de Campo Verde estão sendo orientados sobre segurança do trabalho e primeiros socorros

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

Para preparar os servidores públicos para eventuais situações de risco, a Prefeitura de Campo Verde está realizando um processo de capacitação com as secretarias de assistência social, agricultura, habitação, saúde e educação. O objetivo é fazer com que os servidores saibam como agir em situação de emergência como, por exemplo, ajuda uma criança que sofreu uma queda ou se engasgou na escola.

Durante as orientações, os servidores aprenderam a diferença entre as classes dos extintores e qual deles deve ser utilizado em caso de incêndio em líquidos inflamáveis, equipamentos elétricos, metais combustíveis, óleos e gorduras. Outro assunto abordado foi a utilização dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI) para a saúde e bem-estar dos profissionais.

Segundo a responsável técnica pela segurança do trabalho do município, Sônia Cardoso Tofolette, a capacitação é muito importante para desenvolver ações preventivas. “Trazer o conhecimento sobre as medidas de prevenção é muito importante para minimizar os riscos de acidentes no exercício da profissão, além de orientar sobre como atuar em casos de acidentes. Outro tema que buscamos conscientizar os colaboradores sobre o estresse ocupacional e ergonomia principalmente dos profissionais da educação”.

A primeira fase da capacitação começou em 2021 e se encerrou agora em janeiro de 2022. A segunda etapa da capacitação será retomada em março com as demais secretarias do município.