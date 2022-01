Órgãos públicos passam a exigir comprovante de vacinação em MT

O Ministério Público Federal exige de quem não se vacinou contra a Covid-19 um laudo médico explicando o motivo ou que a pessoa apresente um exame que comprove que não está infectada pelo coronavírus.

O órgão exige apresentação do passaporte da vacina desde novembro do ano passado. São aceitos o certificado de vacina digital, disponível na plataforma do Sistema Único de Saúde (SUS) ou o cartão de vacinação.