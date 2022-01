Ônibus derrapa e quase colide com muro do 9º BEC, na Fernando Corrêa; veja vídeo

Do: Olhar Direto

Um ônibus da linha 507, em Cuiabá, derrapou na pista molhada e quase colidiu com um muro no início da tarde desta quinta-feira (27), no momento que seguia rumo ao centro. Foi relatado ao Olhar Direto que, por pouco, o ônibus não bateu no 9º Batalhão, na Avenida Fernando Corrêa. Conforme testemunha, “foi só um susto. O motorista conseguiu manusear (o ônibus) e graças a Deus nenhum passageiro com ferimento”. Também foi relatado que o motorista comunicou os responsáveis por esse tipo de adversidade e seguiu o trajeto normal.