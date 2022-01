Número de internados por Covid-19 aumenta 148% em menos de um mês em MT

De acordo com o boletim da SES, Mato Grosso registrou 582.373 casos de coronavírus e 14.144 mortes desde o início da pandemia.

Nesta terça-feira (18), o governo do estado anunciou a abertura de 20 novos leitos de UTI para o tratamento de pacientes com o novo coronavírus. Dez novos leitos foram abertos no Hospital Metropolitano, em Várzea Grande.

Com essa ampliação, o hospital passa a contar com 30 leitos de UTI e 30 leitos de enfermaria para o tratamento da doença.

De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (SES-MT), foi necessária a abertura de novos leitos devido ao aumento de casos registrados no estado.

Já em Primavera do Leste, a 239 km de Cuiabá, também houve a abertura de 10 novos leitos. Depois do aumento de 286,4% na média móvel dos casos confirmados e do registro de um óbito por Covid-19, o governo de Mato Grosso e a prefeitura do município decidiram reabilitar os leitos.