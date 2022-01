Novos Conselheiros do Previverde são empossados pelo Prefeito Alexandre Lopes de Oliveira

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

O Prefeito Alexandre Lopes de Oliveira, empossou na manhã de hoje (10) os novos membros do Conselho Curador e do Conselho Fiscal do Fundo Municipal de Previdência dos Servidores Municipais de Campo Verde (PREVIVERDE), ambos foram eleitos no dia 10 de dezembro de 2021 e tem mandato por 2 anos.

O Conselho Curador, conforme explicou a Diretora Executiva do Previverde, Mariza dos Santos, tem como atribuição decidir sobre qualquer questão administrativa e financeira da instituição, enquanto que o Conselho Fiscal fará a análise dos balancetes mensais verificando receitas e despesas.

Ainda de acordo com a Diretora Executiva, atualmente o Previverde possui um saldo de R$ 88 milhões Aplicados.

Os novos membros do Conselho Curador são: Viley Santos Lima, Claudinei A. Nascimento, Diego Rios Leite, Valdinei Cortiana Seidel, Carlos Roberto Pimenta, Marcelo R. de Almeida, Thaynara Nunes Lacerda, Shadia dos Santos Salim, Rogério Euder Florêncio e Vinicius Martins Rezende.

O Conselho Fiscal é formado por: Ademilson Francisco Rosa, Maurina Batista Moreira, Bianca A. de M. Baum Pereira, Rubens Anunciação Júnior e Leila Gubert.