Mulher tenta desviar de carreta e morre ao colidir de frente com outro veículo de carga; veja vídeo

Do: Olhar Direto

Uma mulher de 44 anos, identificada como Solange Alves de Souza, morreu nesta terça-feira (18) em um acidente de trânsito na Rodovia MT-208, em Alta Floresta (a 790 km de Cuiabá). A vítima dirigia um Fiat Strada e colidiu de frente com uma carreta ao tentar desviar de outro veículo de carga.

De acordo com informações da Polícia Civil o acidente envolveu, além do Fiat Strada Working, uma carreta Mercedes benz 1420 e uma carreta VW 26.280, e ocorreu na MT-208. Uma equipe da Delegacia de Alta Floresta foi acionada para atender a ocorrência. A condutora do Fiat Strada foi socorrida pelos bombeiros e levada ao hospital regional, porém, não resistiu aos ferimentos e morreu.

No local do acidente os investigadores conversaram com a equipe da concessionária Via Brasil que fazia o controle do tráfego e sinalização da pista. Conforme relatos do condutor da carreta Mercedes Benz, que trafegava sentido bairro/centro, quando reduziu para passar no quebra-molas, a condutora da Strada, para não se chocar na traseira do caminhão, realizou uma frenagem e desviou, se chocando frontalmente com o condutor do outro caminhão que vinha em sentido contrário. Os condutores prestaram socorro à vítima, permaneceram no local do acidente e acionaram os bombeiros.