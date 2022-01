Mulher morta a facadas pelo ex pediu que assassino poupasse filha pequena; menino de sete anos foi quem chamou ajuda

Do: Olhar Direto

Liliane Barbosa da Silva. 27 anos, vítima do primeiro feminicídio registrado neste ano em Mato Grosso, clamou para que seu assassino poupasse a vida de sua filha pequena. Natural do Pará, ela foi morta a golpes de arma cortante pelo ex-namorado, de 23 anos, no início da madrugada do dia 5 de janeiro, em Colíder (630 km de Cuiabá).

A Polícia Civil apurou que no final da noite do dia 4 de janeiro, por volta das 23h30, o ex-namorado de Liliane pulou o muro da residência onde ela morava com um casal de filhos, arrombou a porta da casa e mandou a vítima ficar em silêncio.

A mulher chegou a pedir que ele não fizesse nada à filha pequena. Ele então atacou a vítima com golpes de faca e depois fugiu do local. O filho dela, de sete anos, saiu gritando por ajuda.

A autor do crime foi preso em flagrante pela equipe da Delegacia de Colíder, horas após cometer o homicídio. Depois de matar Liliane, o criminoso fugiu para casa do pai e disse que teria feito “uma cagada”.

Ao ver o filho sujo de sangue, o homem acionou a polícia e informou que o filho poderia ter matado a ex-esposa. Os policiais foram até o local e prenderam o homem em flagrante pelo crime de feminicídio.

Em setembro do ano passado, ele foi preso em flagrante após invadir a casa de Liliane e foi indiciado em inquérito instaurado na Delegacia de Colíder pelos crimes de perseguição, violação de domicílio, lesão corporal e ameaça, todos no âmbito da violência doméstica. No dia 20 de zembro passado, foi novamente preso após descumprimento da medida protetiva concedida pela Justiça à vítima.