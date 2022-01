MT registra 26 fugas em presídios nos primeiros 20 dias do ano

Os policiais penais de plantão perceberam que faltavam dois presos na contagem e acionaram as equipes responsáveis para iniciarem as buscas.

No mesmo dia em que ocorreu a maior fuga registrada neste ano no estado, policiais impediram uma fuga na Penitenciária Dr. Osvaldo Florentino Leite Ferreira (Ferrugem), em Sinop, a 503 km de Cuiabá. A ação foi frustrada por policiais penais que fazem a vigilância da unidade.

No dia 1° deste ano, policiais penais também frustraram uma outra tentativa ocorreu em Jaciara, a 142 km da Capital. Segundo a penitenciária, está já era a segunda tentativa de fuga em menos de 30 dias. Os detentos tentaram retirar o suporte de ventilação da cela. Eles chegaram a retirar o concreto envolta do suporte de ventilação, mas o plano foi descoberto.

Nessa quarta-feira (19), cinco presos tentaram fugir da Penitenciária Major Eldo Sá Corrêa, a Mata Grande, em Rondonópolis, a 218 km de Cuiabá. Os detentos serraram as grades da cela para sair do local, mas desistiram do plano ao perceberam que não conseguiriam chegar até o muro da unidade.