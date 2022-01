Motorista fica ferido em batida entre carreta e caminhão-tanque na BR-163 em MT

Por g1 MT

Um motorista ficou ferido após se envolver em um acidente entre uma carreta que transportava soja e um caminhão-tanque na BR-163, em Lucas do Rio Verde, no norte do estado, nesta quinta-feira (27).

A concessionária que administra o trecho, Rota do Oeste, e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) não souberam informar em quais dos veículos estava o motorista que ficou ferido.

De acordo com a polícia, equipes de resgate estiveram no local e encaminharam a vítima a uma unidade de saúde.

A batida, segundo a PRF, foi de frente. Em seguida, o caminhão-tanque que transportava diesel no momento do acidente capotou e derramou a carga às margens da BR. A área foi isolada pelo Corpo de Bombeiros.

Já a carreta de soja ficou atravessada na pista.