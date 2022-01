Motorista agride pedestre após invadir calçada em praça de Cáceres; veja vídeo

Do: Olhar Direto

Um motorista, ainda não identificado, foi flagrado por internautas, neste domingo (9), agredindo um pedestre após ter invadido, com o carro, a calçada da praça Barão do Rio, em Cáceres (219 km de Cuiabá). A vítima, aparentemente, tentava intervir na invasão feita pelo suspeito no local público.

De acordo com o site Cáceres Notícias, a ocorrência foi registrada pela Polícia Militar por volta de 5h30. Ainda conforme o portal, os militares foram solicitados, porém, quando chegaram o condutor já havia fugido do local.

No vídeo que circula nas redes sociais é possível ver o condutor com o veículo, em cima da calçada, e, em seguida, descendo para agredir uma pessoa que, aparentemente, tenta intervir na situação. Através das imagens se percebe que uma mulher acompanha o suspeito. Até o momento ele não foi encontrado.

Assista o vídeo: