Moradora em situação de rua é estuprada por motorista em carro branco atrás de condomínio em Cuiabá

Do: Olhar Direto

Uma mulher de 27 anos, que vive em situação de rua, foi vítima de estupro, na tarde de quinta-feira (27), em uma área de mata aos fundos do Condomínio Florais, em Cuiabá.

De acordo com informações da ocorrência, a funcionária do Condomínio teria visualizado pela câmera de segurança uma mulher sendo agredida e estuprada. Por conta disso, acionou policiais militares do 10º Batalhão.

Os agentes foram até o local e conversaram com a vítima. Ela relatou que estava em via pública, quando o suspeito, em um carro branco, ofereceu carona e depois dinheiro para manter relações sexuais com ela.

A mulher teria aceitado a proposta, mas depois foi levada para um matagal, onde foi estuprada, ameaçada e agredida.

O suspeito fugiu e ainda não foi localizado.

A vítima foi encaminhada à Delegacia da Mulher para as devidas providências.