Melhoramento Genético do Rebanho Leiteiro do Munícipio de Campo Verde através da Transferência de Embriões.

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

A Prefeitura Municipal de Campo Verde, através da Secretaria de Agricultura, Regularização Fundiária, Habitação e Meio Ambiente, juntamente com a EMPAER-MT, SEAF-MT e Lageado Embriões realizaram no dia 26/01 uma Palestra que deu início ao Projeto de Transferência de Embriões conforme o Acordo de Cooperação 021/SEAF/2021.

Na Palestra o Médico Veterinário André Carvalho da Empresa Lageado Embriões explicou todas as etapas do Projeto e, os cuidados que os produtores devem ter antes, durante e após o Implante de Embriões.

Os embriões são da raça Girolando ½ sangue originários do cruzamento de touros da raça Holandesa e de fêmeas doadoras da raça Gir Leiteiro, registradas no Serviço de Registro Genealógico da Associação Brasileira dos Criadores de Zebu (ABCZ). Assim, o projeto comtempla 60 prenhezes da raça Girolando ½, sexado de fêmea com prenhes confirmada de no mínimo 60 dias de gestação.

De acordo com o Gerente de Fiscalização Agrícola da pasta, Marcelo Furtado, a Pecuária Leiteira vai ter um ganho genético significativo com a realização deste Projeto.

A Equipe é também formada pelos Engenheiros Agrônomos Jocélio Marcos de Carvalho (SMARFHMA), Kenio Batista Nogueira (Empaer-MT) Ana Carla Vidotti ( Empaer -MT), e pelos Médicos Veterinários Dayane Lima e André Ribeiro Lemos ( SMARFHMA) que estão contribuindo com o total apoio e acompanhamento aos procedimentos executados.

O Sr. Marcelo Furtado finaliza, ressaltando a importância do trabalho da Prefeitura Municipal de Campo Verde em trazer Acordos e Convênios da SEAF-MT, buscando tecnologia e informação para os produtores do município, colaborando com o aumento da produtividade e melhoria na vida das pessoas do campo.