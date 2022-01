Mato-grossense morto e perseguido na Bolívia era chefe do tráfico de drogas na fronteira

Do: Olhar Direto

Morto nesta quarta-feira (19) em San Matias, na Bolívia, o traficante Everton Cândido Gomes da Silva, conhecido como “Pupunha”, de 34 anos, atuava no comando, coordenação e logística do tráfico de drogas para o Brasil.

Em julho de 2009, ele foi alvo da operação Operação Volver, que denunciou 30 pessoas por envolvimento com tráfico internacional de drogas. Segundo a ação penal, o grupo importava drogas da Bolívia para distribuição em Mato Grosso e no Espírito Santo.

Ainda de acordo com as investigações, alguns doss integrantes da organização atuavam em crimes de evasão de divisas e lavagem de capitais. A ligação entre os membros do bando foi comprovada por meio de conversas telefônicas interceptadas com autorização judicial.

Pupunha era o chefe da quadrilha que mesmo depois de preso continuava dando instruções à organização. Ele era auxiliado diretamente por várias vezes, inclusive por sua advogada, que também foi alvo a época.

A Operação Volver surgiu a partir das investigações da Operação Teimoso, da Polícia judiciária Civil. O caso passou a ser de competência do Ministério Público Federal porque foi identificada a internacionalidade do tráfico de entorpecentes. A denúncia espera o recebimento por parte da Justiça Federal em Cáceres.

A morte

De acordo com o site Cáceres Notícias, por volta das 16h30 o casal estaria trafegando pela avenida Barrientos, no centro da cidade, em um Hyundai HB20, cor branca, e não teria percebido que a dupla seguia o veículo.

Em dado momento, os bandidos se aproximaram e atiraram várias vezes em Everton, que colidiu com o veículo em uma mureta. Mesmo ferido, ele teria tentado sair do carro para pedir ajuda, mas faleceu na frente de um comércio.

A mulher não teve graves ferimentos. A polícia da Bolívia procura os suspeitos do crime e investiga a motivação.