Homem retira faca do próprio peito e mata desafeto que o atingiu

Do: Olhar Direto

Um homem identificado como Antônio Iramar Alves Lima, de 39 anos, morreu esfaqueado durante uma briga em um bar no final da tarde deste domingo (16), em Lucas do Rio Verde (354 km de Cuiabá). Antônio teria esfaqueado um homem no peito, mas a primeira vítima teria tirado a faca cravada e atingido o desafeto.

O crime ocorreu na rua Bergamo, no bairro Veneza. Conforme relatos de testemunhas, os homens estariam ingerindo bebida alcoólica quando se iniciou uma discussão entre eles.

Antônio então teria atingido o desafeto, que tirou a faca do próprio peito e atingiu o rival, que faleceu no local. Já o ferido foi encaminhado pelo Corpo de Bombeiros em estado grave ao Hospital São Lucas.

O caso é investigado pela Polícia Civil.