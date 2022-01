Homem que enforcou, empurrou e a ameaçou mulher com uma foice é preso

Do: Olhar Direto

Um homem autor de violência doméstica praticado contra a companheira foi preso em flagrante pela Polícia Civil, na terça-feira (11), em rápida ação realizada pela equipe de policiais da Delegacia de Vila Rica (a 1.272 km de Cuiabá). O suspeito, de 45 anos, foi autuado em flagrante por lesão corporal no âmbito da Lei Maria da Penha.

A vítima, de 49 anos, foi agredida pelo companheiro que a enforcou, empurrou e a ameaçou com uma foice, dizendo que iria matá-la. Durante as agressões, a vítima conseguiu empurrar o suspeito e sair correndo procurando por ajuda na delegacia.

Imediatamente após a comunicação dos fatos, os investigadores foram até o endereço do ocorrido, conseguindo realizar a prisão em flagrante do suspeito, que estava embriagado e bastante alterado. Após ser contido pelos policiais, o suspeito foi conduzido à Delegacia de Vila Rica, onde foi autuado em flagrante por lesão corporal no âmbito da Lei Maria da Penha.