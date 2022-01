Homem morre prensado em colisão entre duas carretas em rodovia

Do: Olhar Direto

Um homem, que não teve sua identidade divulgada, morreu na tarde desta segunda-feira (17) em um acidente de trânsito na Rodovia BR-070, em Cuiabá. A vítima teria sido esmagada entre dois veículos de carga. O condutor de um dos veículos não se feriu.

De acordo com informações da Concessionária Rota do Oeste, que administra o trecho da rodovia, uma equipe de resgate foi acionada por volta das 17h16 de ontem para atender uma ocorrência no quilômetro 511 da BR-070, em Cuiabá, envolvendo duas carretas. A Polícia Rodoviária Federal também foi acionada para atender o caso.

Os socorristas da Rota do Oeste chegaram ao local e apenas constataram a morte de um dos condutores das carretas envolvidas no acidente. Informações indicam que a vítima foi esmagada entre os dois veículos. O motorista do outro caminhão não teve ferimentos. A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) também foi acionada para fazer as apurações.