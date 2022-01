Homem leva pedrada na cabeça e é estuprado depois de morto

Do: Olhar Direto

Um homem identificado como Umberto Alberico da Silva, de 56 anos, teve a cabeça esmagada por uma pedra e faleceu na madrugada desta sexta-feira (7), dentro do prédio abandonado do Centro Comunitário do bairro Parque Del Rei, em Várzea Grande (região metropolitana de Cuiabá). Depois disso, o suspeito ainda teria estuprado a vítima.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, na entrada do local, que é frequentado por usuários de drogas, havia marcas de sangue. Logo a frente, a Polícia Civil encontrou Umberto na posição decúbito ventral.

Ele estava sem roupas da parte de baixo e vestia apenas camiseta. A suspeita é de que ele tenha sido vítima de estupro após ser brutalmente assassinado.

A Polícia Militar conseguiu localizar o suspeito do crime no mesmo bairro do homicídio. Ele estava escondido embaixo da cama na casa onde mora. O homem identificado pelas iniciais W.S.G., 27 anos, foi preso em flagrante e encaminhado para delegacia.

A Delegacia de Homicídios (DHPP) investiga o caso.