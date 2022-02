Homem é sequestrado e torturado durante 4h por membros de facção

Do: MidiaNews

A vítima teria se envolvido em um briga e uma semana depois foi alvo do trio de criminosos

Um homem que não teve a identidade divulgada foi sequestrado e torturado na noite de sábado (29) por membros de uma facção criminosa em Rondonópolis (a 216 quilômetros de Cuiabá). Os três criminosos foram em flagrante.

Conforme o boletim de ocorrência, o homem ficou por 4 horas em poder dos criminosos, sendo ameaçado de morte e agredido.

A equipe foi acionada por meio de uma denúncia anônima no Bairro Jardim Lourdes. Segundo a informação, em uma casa abandonada, a vítima estaria recebendo um “salve”. Ele foi encontrado pelos policiais amarrado com um lençol vermelho.

Um dos torturadores estava no local e teria tentado fugir pulando o muro dos fundos. O homem, no entanto, teria caído no chão e provocando várias escoriações.

Durante buscas na região, outros dois homens foram presos e reconhecidos pela vítima.

A vítima disse acreditar que o sequestro possa ter a ver com um episódio de uma semana atrás, quando entrou em luta corporal com um homem.

Momentos de terror

Segundo a vítima, os últimos 30 minutos que antecederam a chegada da Polícia teria sido de agressões.

Os torturadores teriam utilizado o pé de uma cama para agredi-lo, além de coronhadas na cabeça.

Um dos criminosos, de acordo com a vítima, ficava ao telefone com um homem que estaria na prisão.

A todo o momento, os criminosos teriam colocado o cano da pistola na boca da vítima, afirmando que a matariam e o enterrariam no quintal.