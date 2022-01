Homem é preso após ser acusado de estuprar netas de 11 e 13 anos de sua companheira

Do: Olhar Direto

Um homem de 43 anos, que não teve sua identidade divulgada, teve o mandado de prisão preventiva cumprido pela Polícia Civil, na quarta-feira (19), por ser suspeito de estuprar as netas de sua companheira, de 11 e 13 anos. A ação foi realizada pela Delegacia Especializada de Defesa da Mulher, Criança e Idoso de Várzea Grande (DEDMCI-VG).

O suspeito, de 43 anos, casado com a avó das vítimas, aproveitava quando as menores, de 11 e 13 anos, iam à casa da sua companheira para praticar os abusos. As investigações iniciaram em dezembro, após uma das menores contar sobre os abusos para um familiar que registrou o boletim de ocorrência contra o suspeito, que era considerado na família como avô legítimo das crianças.

Durante os trabalhos, as vítimas foram ouvidas pela psicóloga contando com riquezas de detalhes como ocorriam os abusos. A vítima de 13 anos passou por exame de corpo delito com resultado positivo para conjunção carnal.

Diante das evidências, foi representado pela prisão preventiva do suspeito, que não foi localizado na época dos fatos. Com o mandado de prisão decretado pela Justiça, os policiais da DEDMCI-VG conseguiram localizar o suspeito, na quarta-feira (19), por volta das 15 horas, no bairro Cophema em Cuiabá.