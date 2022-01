Homem é assassinado a tiros por vizinho que reclamou de som alto em festa

Do: Olhar Direto

Um jovem identificado como Luan Andrey Batista Ferreira, 28 anos, foi assassinado na noite de domingo (28), após uma briga por conta de som alto, no bairro Altos da Serra, em Cuiabá. O vizinho da vítima, um homem de 37 anos, é o suspeito do crime.

Conforme informações da ocorrência, Luan estava em uma casa que é alugada para festas em uma confraternização familiar. O vizinho e suspeito estaria incomodado com o volume do som e já teria ameaçado os convidados.

Em dado momento, o suspeito atirou em direção ao espaço de festas e ao sair de casa em uma Fiat Strada, a proprietária do local teria chamado atenção do homem pois havia algumas crianças no local.

Luan então teria ido conversar com o homem, juntamente com a proprietária do espaço de festas, mas ao se aproximar, foi atingido por quatro tiros na região do peito e costas.

Já o suspeito fugiu e é procurado pela Polícia Civil e Militar.