Gefron prende homem com carga de cocaína avaliada em quase meio milhão de reais em MT; veja vídeo

Do: Olhar Direto

Um homem, que não teve a identidade divulgada, foi preso neste domingo (9) após ser flagrado com uma carga de quase meio milhão de reais em cocaína na região conhecida como “Máquina Queimada”, em Pontes e Lacerda (443 km de Cuiabá.

De acordo com o Grupo Especial de Fronteira (Gefron), a operação foi realizada por volta de 19h20. Na ocasião, uma equipe do grupo realizava patrulhamento pela MT-352 quando visualizou um veículo Gol, de cor prata, que trafegava de Pontes e Lacerda para Vale do São Domingos.

O automóvel recebeu ordem de parada e durante busca veicular foi encontrada uma mochila com 15 pacotes de cocaína. A carga foi avaliada pela polícia em R$ 401,2 mil, que somado ao valor do carro, R$ 57,9 mil, soma o montante de R$ 459,1 mil de prejuízo ao crime.

Aos agentes, o suspeito disse que tinha coletado o material em um posto de gasolina em Pontes e Lacerda. O destino final da droga seria Mirassol D’Oeste. Diante dos fatos, o suspeito foi preso por tráfico de drogas e os materiais apreendidos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil da cidade para as providências que o caso requer.

Assista vídeo: