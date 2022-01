Estudantes de 62 escolas estaduais devem escolher trilha de aprofundamento de matéria na matrícula; confira lista

A Trilha de Aprofundamento é a área de conhecimento em que o estudante deseja se desenvolver, de acordo com as habilidades Ciências da Natureza e suas Tecnologias (biologia, física e química), Linguagens e suas Tecnologias (português, inglês, educação física e arte), Ciências Humanas e Sociais Aplicadas (história, geografia, sociologia e filosofia), Matemática e suas Tecnologias e Educação Profissional Tecnológica.

O estudante poderá optar por adicionar uma trilha integrada, ou seja, com duas áreas do conhecimento, por exemplo: Ciências Humanas e Matemática, ou Linguagens e suas Tecnologias e Matemática, dependendo do que for disponibilizado por cada escola.

As matrículas para os novos alunos começam nesta segunda (10), nas escolas estaduais em Cuiabá e no período de 11 a 14 de janeiro de 2022, nas escolas dos demais municípios do estado. Tanto a matrícula como a seleção da área de conhecimento, devem ser feitas diretamente no Portal Matrícula Web 2022.

A Secretaria Estadual de Educação (Seduc) reforça que para efetuar a matrícula é necessário que os pais ou responsáveis já tenham realizado o cadastro de usuário pelo site da Secretaria Estadual de Educação (Seduc).