Estudante de Turismo morre ao ser atropelado dentro de mina

Do: MidiaNews

João Victor Oliveira de Andrade, de 35 anos, foi atingido por uma carregadeira

O estudante de Turismo João Victor Oliveira de Andrade, de 35 anos, morreu nesta terça-feira (18) ao ser atropelado por uma carregadeira LHD, em Nova Xavantina (a 649 km de Cuiabá).

O acidente ocorreu dentro de uma mina subterrânea na mineradora onde João Victor trabalhava.

Segundo relatos do coordenador da mineração à Polícia Civil, a vítima foi atingida pelo veículo usado para carregar materiais como areia, brita, terra, entulhos e minérios.

O estudante chegou a ser socorrido e encaminhado para o Hospital Municipal de Nova Xavantina, porém não resistiu à gravidade dos traumas e morreu no caminho.

O caso foi registrado como morte acidental na Delegacia da Polícia Civil, onde os funcionários da mineradora, incluindo o trabalhador que conduzia a carregadeira, prestaram depoimento.

A Perícia Oficial Técnica (Politec) também foi acionada para iniciar as investigações no local do acidente. Outra equipe levou o corpo de João Victor para o Instituto Médico Legal (IML).

Em nota, a Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat) lamentou a morte do estudante, que era acadêmico do curso de Turismo no câmpus de Nova Xavantina. João Victor deixa a esposa e uma filha.

“Que amigos e familiares encontrem consolo com uma perda tão prematura”, diz a nota.