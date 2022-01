Estão abertas as inscrições para o preenchimento de vaga de estágio, nas unidades escolares da Secretaria Municipal de Educação de Campo Verde

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

Estão abertas as inscrições para o preenchimento de vaga de estágio, nas unidades escolares da secretaria Municipal de Educação do Município de Campo Verde.

Local: As inscrições serão realizadas na Secretaria Municipal de Educação, no endereço: Rua Teresina, 205 – Centro, Campo Verde-MT.

Período: A partir do dia 05 de janeiro de 2022, de segunda a sexta-feira.

Horário: Das 7h as 11h e das 13h as 17h.

Requisitos para efetivar as inscrições:

Para alunos que desejam estagiar e que estejam cursando o ensino SUPERIOR;

Ser maior que 16 anos

Estar devidamente matriculado(a) em CURSO DE LICENCIATURA, nas áreas de pedagogia, educação física, letras ou outras afins, ou

Para alunos que desejam estagiar e que estejam cursando o ENSINO MÉDIO;

Ser maior que 16 anos

Estar devidamente matriculado(a) no ENSINO MÉDIO.

Para mais informações, entre em contato através do número (66) 3419-2838