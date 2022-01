Entregador morre ao colidir de frente com caminhão em rodovia

Do: MidiaNews

Acidente ocorreu em Colíder, nesta terça-feira (25); Polícia Civil investiga o caso

O entregador Marlon de Oliveira, de 19 anos, morreu nesta terça-feira (25) após colidir sua moto de frente com um caminhão, em Colíder (a 653 km de Cuiabá)

De acordo com informações da Polícia Civil, a vítima conduzia uma Honda Biz na MT-320

O caminhão envolvido na batida vinha no sentido contrário ao de Marlon. A suspeita inicial é que a vítima tenha invadido a pista contrária.

Com a violência do impacto, o corpo do entregador foi arremessado e parou alguns metros longe de sua motocicleta. Imagens do local mostram que a Biz ficou destruída.

Devido à gravidade do acidente, a morte de Marlon foi constatada ainda no local. Uma equipe da Politec atendeu a ocorrência e fez a perícia na rodovia.

O corpo de Marlon foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para ser submetido ao exame de necropsia.

O acidente foi registrado na Delegacia de Colíder, que segue investigando o caso.