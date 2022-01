Em Campo Verde, primeira criança é vacinada contra a Covid-19

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

O João Marcelo Moreira, 10 anos, foi a primeira criança a ser vacinada contra a Covid-19 em Campo Verde. Para a pedagoga Rosana Silvério de Oliveira, foi muito importante vacinar o filho que tem T21 (síndrome de Down), já que a síndrome faz dele uma criança muito carinhosa e que gosta de ter contato com as pessoas. “Nossa vacinar meu filho é um alívio, uma felicidade imensa. Eu tenho outras duas filhas, uma de 21 e outra de 23 anos, que já estão imunizadas. Então, vacinar o João foi importante. Por causa da comorbidade, ele é mais suscetível a doenças respiratórias. Só gratidão”, afirma.

No município, a campanha de vacinação para crianças com comorbidades está sendo realizada nas unidades básicas de saúde, em horário exclusivo. O público alvo dessa etapa são as crianças de 05 a 11 anos, com comorbidades, deficiências permanentes e crianças que vivem em lar com pessoas com alto risco para Covid – 19.

“É muito importante que os pais ou responsáveis levem as crianças para tomarem a vacina. Foi uma satisfação enorme iniciar a vacinação do público infantil, neste primeiro momento, estamos vacinando as crianças com comorbidades. A ciência tem cada vez mais provado a importância da vacina, por isso não

podemos deixar de vacinar ninguém”, diz Cristiane Simões, gerente municipal das vigilâncias em saúde.

O Gabriel Martins Ribeiro, 10 anos, é mais uma criança que tomou a vacina e deixou a mãe mais tranquila. “Para mim é uma satisfação imensa saber que meu filho está protegido”.

Para vacinar, é preciso apresentar um laudo ou receituário médico que comprove a comorbidade. Esta quinta-feira (20), é o último dia para vacinar as crianças com comorbidades.

O atendimento nos postos de saúde é da 17h às 19h, horário exclusivo para o público infantil. O atendimento à população em geral acontece normalmente das 7h às 17h de segunda-feira a sexta-feira.