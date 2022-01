Em briga de casal, bebê de 8 meses é esfaqueado pelo pai

Do: MidiaNews

Criança e a mãe foram levadas ao hospital; responsável pelo ato foi preso momentos depois pela PM

Uma criança recém-nascida, de 8 meses, foi vítima de ataque do próprio pai, na terça-feira (18), em Sorriso (396 km de Cuiabá).

De acordo com boletim de ocorrência, os pais estavam em uma discussão quando o homem, de 24 anos, pegou uma faca de cozinha e tentou esfaquear a mãe, 28, que estava com o bebê no colo.

O ataque atingiu a perna da criança, que ficou cravada no recém-nascido. Logo em seguida, o homem fugiu.

A mãe e a criança foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros até a unidade de saúde.

A Polícia Militar fez buscas e conseguiu encontrar o homem, que pouco depois da ação retornou à casa. Ele estava baleado em uma das pernas. Segundo o acusado, o tiro teria sido feito por terceiros que perseguiram ele.

Ele foi levado para receber atendimento médico e em seguida foi preso. Homem foi autuado por tentativa de homicídio e violência doméstica.

A Polícia Civil acompanha o caso.