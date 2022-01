Égua é resgatada pelos bombeiros após ficar presa em ponte de ferro em MT

‘Ana Raio’, como o animal é chamado, tentou atravessar a ponte e ficou com as duas patas traseiras e uma dianteira presa entre as grades.

De acordo com os bombeiros, foi necessário usar um desencarcerador para abrir as grades e liberar as patas do animal.

Após o resgate, foi constatado que a égua apresentava alguns ferimentos superficiais devido ao atrito entre as patas e a grade.